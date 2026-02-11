El primer café | Miércoles, 11 de febrero

La llegada de la borrasca Nils anticipa una jornada de intensas precipitaciones. Los meteorólogos la han catalogado como “borrasca de alto impacto”, lo cual pondrá a prueba de nuevo la capacidad de ríos y embalses, con alertas en varios puntos de la provincia.

Respecto al tiempo, Meteogalicia mantiene activos para el día de hoy dos avisos amarillos por fuertes rachas de viento y precipitaciones intensas. La mínima gallega volvía a estar en Cabeza de Manzaneda, con 3,3 grados, y las máximas rondarán los 17 grados.

Del apartado judicial, El dueño de Pistón se sentaba en el banquillo para responder de un delito de maltrato animal tras tirar al perro desde el viaducto del ferrocarril, sobreviviendo Pistón a una caída de 100 metros.

En otro orden de cosas, 400 personas y cinco autobuses respaldan el viaje de agricultores y ganaderos a Madrid para trasdar a la capital sus protestas por la situación del campo y el impacto de Mercosur; protesta a la que llevarán trece tractores, llevados de forma gratuita por empresas de transporte.

De cara a la provincia, Xose Carlos Carrasco, coordinador del parque Arqueolóxico de San Cibrao de Las, pasa por nuestras páginas.

En cuanto a la información deportiva, El COB ultima su visita a Cartagena, uno de los desplazamientos más largos de la temporada. Ademas, Osián, integrante de Unión deportiva Ourense, analiza con nosotros la marcha del equipo.