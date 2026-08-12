El primer café | Miércoles, 12 de agosto

Todo preparado en Ourense para vivir el eclipse, un fenómeno que se presenció en la provincia por última vez hace 114 años y que no se repetirá hasta el año 2480. Los servicios sanitarios llaman a extremar la precaución por posibles daños oculares, mientras el fenómeno llega entre sendas alertas por altas temperaturas y alto riesgo de incendios.

En el ámbito de sucesos, un particular provocó un corte del suministro eléctrico en A Derrasa mientras realizaba trabajos cerca de la línea.

En otro orden de cosas, el vehículo autónomo impulsado por Unvi y la empresa israelí Imagry realizó su primera prueba en el campus universitario antes de su envío a Alemania dentro del proyecto europeo Ultimo. Solo siete empresas europeas, entre ellas la firma ourensana, están trabajando en esta tecnología.

De cara a la provincia, la sequía deja sin agua a localidades de Leiro y amenaza a poblaciones de Boborás y Melón.

En cuanto a la información deportiva, encontrarán el mejor resumen del regreso de la Unión Deportiva Ourense a O Couto, donde se midió al Chaves.

Respecto al tiempo, la cuenca del Miño en Ourense permanecerá bajo aviso naranja por altas temperaturas, mientras que en el sur de la provincia será amarillo. Xinzo de Limia marcaba la mínima gallega con 10,7 grados, y se espera llegar a los 40 grados en algunos puntos de la provincia.