El primer café | Miércoles, 14 de octubre

Más de 17.000 personas se dieron de alta en el padrón del exterior en Ourense desde la aprobación de la Ley de Nietos. De ellas, 5.000 están en vilo y podrían quedarse sin derecho a voto tras la resolución del Tribunal Supremo, que da cinco días a los afectados para aclarar su situación si quieren participar en los comicios del 29 de noviembre.

En el apartado judicial, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia obliga a la Universidad de Vigo a abonar más de 285.000 euros por las obras de urbanización en el campus para construir la residencia de estudiantes, revocando un fallo anterior donde se paralizaba el pago hasta concluir la segunda y tercera fase del proyecto, algo que consideran de muy difícil viabilidad.

En otro orden de cosas, Jácome convoca de urgencia un pleno el viernes 16 de octubre para aprobar el bono preelectoral. Tanto el PP como el BNG han adelantado su oposición a la medida, por lo que la luz verde quedaría en manos del PSOE. La próxima semana, el regidor intentará aprobar de nuevo el reglamento para la piscina de As Burgas.

De cara a la provincia, las grandes villas y pueblos emprenden una carrera contrarreloj para cuadrar sus censados y mantener el número de concejales. Ribadavia y Trives perderían dos ediles a día de hoy, y también se reduce población y representación en A Mezquita, Cea y Arnoia.

En cuanto a la información deportiva, Jesús Cambil, centrocampista del Ourense Club de Fútbol, pasa por nuestras páginas, donde Toño Nespereira analiza también el arranque de liga del Arenteiro.

Respecto al tiempo, repetiremos una jornada con nubes a primera hora, que irán dando paso a un panorama de cielos despejados. Calvos de Randín, con 3,6 grados, marcó la mínima gallega, y se esperan máximas en torno a los 31 grados.