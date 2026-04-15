El primer café | Miércoles, 15 de abril

Imputado el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, por no pedir la compatibilidad para compaginar el cargo de regidor y sus actividades privadas. El delito del que se le acusa puede suponer entre 9 y 15 años de inhabilitación. A este auto dictado por el juez Leonardo Álvarez hay que sumar una sentencia que anula el cese de la Tesorera municipal decretado por Jácome en 2024, y obliga al Concello a su readminisión. El gobierno municipal ya ha adelantado que recurrirá esta segunda sentencia; mientras las fuerzas de la oposición le reclaman resposibilidades.

Del apartado empresarial, El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, visitaba el grupo Coren para conocer el proyecto de investigación alimentaria en el que se unen la compañía ourensana, la universidad y la empresa Sertogal.

En otro orden de cosas, Expourense acogerá entre el 17 y 19 de abril la octava edición del Car Outlet impulsado por la asociación de concesionarios Acauto, donde esperan superar las 4.000 visitas. Estarán presentes 20 concesionarios y 28 marcas, con ofertas especiales y más de 400 coches de ocasión.

De cara a la provincia, las heladas tardías provocan daños puntuales en las viñas, especialmente en la comarca de Monterrei.

En cuanto a la información deportiva, además de todos los detalles que deja la visita del Ourense Club de Fútbol al Alfredo di Stefano; Manu Núñez, integrante de Unión Deportiva Ourense, pasa por nuestras páginas. Además, Alice Duarte revive la victoria del Ontime en Alcorcón.