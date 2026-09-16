El primer café | Miércoles, 16 de septiembre

El menudeo de droga en Ourense busca nuevos barrios, y los robos para financiar el consumo se dispersan por toda la ciudad. O Couto y As Camelias son los últimos puntos relacionados con el narcotráfico, donde algunos aseguran que se vende la droga más barata de Galicia.

Del apartado policial, golpe a la prostitución en Ourense. La Policía desarticula un piso en la avenida de la Habana en el que mujeres venezolanas ejercían en jornadas maratonianas bajo la presión de rituales esotéricos.

En otro orden de cosas, sin fecha para reabrir la piscina de As Burgas tras la celebración en el Concello de las juntas de área, donde la mayoría de ediles plantaron a la oposición.

De cara a la provincia, Vilanova dos Infantes saca a la calle a sus Danzantes con motivo de la festividad de la Virxe do Cristal.

En cuanto a la información deportiva, el centrocampista Markitos, del Ourense Club de Fútbol, pasa por nuestras páginas. Del baloncesto, encontrarán toda la información del As Burgas Basket Cup Femenino.