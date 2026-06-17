El primer café | Miércoles, 17 de junio

El sistema no funciona, así lo aseguran los alcaldes de la provincia sobre la política de desbroces. Apuntan a la falta de recursos y personal por parte de las empresas que deben ejecutarlos, lo que ha llevado a una situación crónica. Mientras, la Xunta insiste en que menos de la mitad de los consistorios presentaron propuestas concretas para limpiar sus franjas.

En este contexto, siguen los trabajos en Boborás, donde el incendio pasa a la situación de estabilizado, con la situación 2 desactivada y una superficie quemada de 250 hectáreas. Del apartado judicial, juzgado un empresario ourensano por maltratar a su expareja y a la hija de ésta; la Fiscalía pide para él cuatro años de cárcel.

En otro orden de cosas, la Subdelegación de Defensa en Ourense entregaba a la Unidad Militar de Emergencias un reconocimiento por su labor durante la oleada de incendios de 2025. De cara a la provincia, Brais Seoane, un vianés con diversidad funcional, ha sido contratado en Viana do Bolo como conserje, dentro de la iniciativa del gobierno municipal de apostar por la inclusión total de las personas con discapacidad.

En cuanto a la información deportiva, conoceremos la historia de Vozinha, el guardameta de la selección de Cabo Verde, que defendió los colores del Chaves y guarda un fuerte vínculo con Verín.

Respecto al tiempo, la cuenca del Miño y la montaña ourensana permanecen durante el día de hoy bajo un aviso amarillo por posibles tormentas. Calvos de Randín volvía a marcar la mínima gallega, con 7,6 grados, y las máximas rondarán los 34 grados.