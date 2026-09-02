El primer café | Miércoles, 2 de septiembre

Casi la mitad de las víctimas de violencia sexual en Ourense es menor de edad. El análisis de los últimos cinco años deja un balance 418 víctimas totales por delitos contra la libertad sexual, de las cuales 185 no habían cumplido los 18 años en el momento de la agresión.

Del apartado educativo, polémica en el IES Julio Prieto Nespereira a las puertas del inicio de curso. Familiares y plataformas feministas piden tomar medidas contra un profeso y un no docente por supuestas agresiones machistas.

En otro orden de cosas, más de medio millar de nuevos alumnos pasaron por el campus de Ourense durante la jornada de bienvenida. Ourense cuenta solo con un 4% de plazas libres, y hay sobrematrícula en algunos grados, según ha adelantado la nueva rectora, Carmen García Mateo.

De cara a la provincia, Beni Basalo, joven de 37 años, mantiene viva la tradición de campanero en Viana do Bolo, un repique que marcó el día a día de los pueblos del rural durante décadas.

En cuanto a la información deportiva, Diputación y Club Ourense Baloncesto presentaron el torneo Burgas Basket Cup. Del balompié, analizamos el cierre de mercado de los equipos ourensanos.

Respecto al tiempo, viviremos otra jornada de fuertes oscilaciones térmicas, con máximas que volverán a superar los 30 grados, y nubes matinales que dejarán paso al cielo azul.