El primer café | Miércoles, 20 de mayo

La planificación del tráfico afronta un nuevo episodio de inestabilidad. El alcalde, Gonzalo Jácome, ha admitido que se perderá casi un millón de euros debido a la imposibilidad de ejecutar a tiempo la Zona de Bajas Emisiones. En paralelo, el gobierno local ha dado un giro en su política de aparcamiento al recuperar el sistema rotatorio, una decisión que deshace pasos previos en la gestión de las plazas públicas.

En el ámbito judicial, se investiga a un hombre por realizar reintegros fraudulentos en bancos utilizando el DNI de terceras personas. Uno de sus golpes más importantes tuvo lugar en Xinzo de Limia, donde logró apoderarse de 22.000 euros de una cuenta ajena.

El servicio urbano de autobús atraviesa un momento crítico tras la remodelación de sus itinerarios. En solo siete meses de funcionamiento de las nuevas líneas, se ha registrado una pérdida de 105.000 viajeros y 165.000 viajes, lo que evidencia el descontento de los usuarios con el nuevo mapa de transporte diseñado por el ayuntamiento.

De cara a la provincia, el rural ourensano se consolida como un pilar del modelo sanitario gallego, concentrando el 60% de las zonas farmacéuticas especiales contempladas por la Xunta. Los profesionales del sector destacan que el contacto directo y cercano con los vecinos es uno de los mayores beneficios de este modelo de atención.

En la información deportiva, el futbolista Dani Soto analiza al conquense, próximo rival de la Unión Deportiva Ourense en la fase de ascenso, equipo donde militó recientemente. Por otro lado, en el mundo del baloncesto, el joven Isaac Vázquez suena con fuerza para dar el salto a la ACB la próxima temporada.

Respecto al tiempo, nos espera una jornada marcada por los cielos despejados y un notable ascenso térmico. Mientras que Xares, en A Veiga, ha registrado la mínima de Galicia con 4,4 grados, las temperaturas máximas en el resto de la provincia escalarán hasta rondar los 25 grados.