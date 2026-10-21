El primer café | Miércoles, 21 de octubre

La brecha entre los barrios más ricos y pobres de Ourense se dispara. La diferencia de poder adquisitivo ha crecido casi un 40% en una década. La zona de Paz Nóvoa, Concejo y San Lázaro revalida su título como la más pudiente de la ciudad. Mientras, Covadonga sigue siendo el farolillo rojo.

En esta línea, Ourense es la provincia de España que más depende de las pensiones y, al mismo tiempo, es la que tiene menor retribución. En el apartado judicial, acusan a una mujer de quemar su propia casa para perjudicar al banco. Sin embargo, ella niega que fuese así.

Mientras tanto, el casco histórico incorporará seis nuevas viviendas de promoción pública. Los inmuebles se recuperan a través del plan Rexurbe. En las páginas de provincia, el Bon Xesús de Trandeiras engrosa la lista de Bienes de Interés Cultural de la provincia.

Y en deportes, la previa de la primera eliminatoria de Copa España para el COB. Los de Moncho López visitan hoy al Prat con la convicción de seguir en el torneo.