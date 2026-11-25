Aún en campaña para la cita electoral del 29 de noviembre, Ourense actualiza sus datos censales de cara a las elecciones municipales de 2027. La provincia pierde ocho concejales para esos comicios por el descenso poblacional, donde 35 concellos ganan población, 54 pierden vecinos y tres se mantienen como están. Además, el censo extranjero sitúa a 12.570 personas de origen venezolano en Ourense

Del apartado judicial, Nicusor Stan ha sido declarado culpable de un delito de homicidio con la atenuante simple de legítima defensa por un jurado popular. Recibe esta sentencia por la muerte de Amín Oudriss, ocurrida en la madrugada del 29 de noviembre de 2024 cuando el joven celebraba con sus amigos su 21 cumpleaños en la zona de Vinos de Ourense. Ahora, magistrada María de los Ángeles Lamas deberá fijar la pena, que oscila entre un mínimo de 10 años y un máximo de 12 y medio.

En otro orden de cosas, Jácome prescinde del Consello de Igualdade en vísperas del 25N, día internacional contra la violencia sobre las mujeres, y advierte de posibles despidos en la plantilla del bus urbano tras consumarse la entrada de Gavilanes como adjudicataria.

De cara a la provincia, Alfonso Rueda destaca el papel esencial de la pizarra en la economía ourensana con motivo de la entrega de los premios del sector en O Barco.

En cuanto a la información deportiva, Raúl Arias, extremo derecho del CD Barco, pasa por nuestras páginas, junto a Sara Martínez, entrenadora del Atlético Arnoia, equipo revelación de la segunda división de fútbol sala