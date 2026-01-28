EL PRIMER CAFÉ | Miércoles, 28 de enero

Kristin toma el relevo de Joseph en los cielos de Ourense, prorrogando los episodios de lluvias intensas e incidencias. En la tarde de ayer fue necesaria la apertura de la presa de Velle para aliviar la presión del agua, lo cual se tradujo en la inundación del paseo del Miño a su paso por la ciudad, y que los espacios termales volvieran a quedar bajo el agua.

Meteogalicia mantiene para la jornada de hoy un aviso amarillo por nieve en todo el sur y la montaña de Ourense, así como en la comarca de Valdeorras. Vilardevós, con casi 36 litros por metro cuadrado, fue el punto más lluvioso de Galicia, y Cabeza de Manzaneda el más frío, registrando una mínima cercana a los cinco grados bajo cero. Las máximas hoy rondarán los 11 grados, y donde no caiga nieve, habrá lluvia.

Del apartado judicial, llegaba al tribunal un caso de violencia vicaria que se prolongó durante los 32 años del matrimonio.

En otro orden de cosas, Ingeniería informática opta al sello de excelencia en el campus de Ourense.

De cara a la provincia, la comarca de A Limia se pone en alerta por el primer caso registrado de gripe aviar en Ourense.

En cuanto a la información deportiva, además de los movimientos en el mercado de fichajes de Arenteiro y Ourense Club de Fútbol, recibimos en nuestras páginas a Champi, integrante de Unión Deportiva Ourense; y a Chicky, del Ourense Ontime.