El primer café | Miércoles, 4 de noviembre

El censo definitivo para las elecciones de noviembre establece 360.256 habitantes en la provincia de Ourense con derecho a voto; de ellos, 249.000 residen en territorio nacional y 111.000 votarán desde el extranjero, pudiendo optar por diez candidaturas al Congreso de los Diputados y otras siete al Senado.

Del apartado judicial, la Audiencia Nacional juzgará a un detenido en Ourense al que le incautaron 218.000 euros en un escondrijo de su coche cuando circulaba por la Nacional 120 en Ourense. Forma parte de una macrocausa por narcotráfico y blanqueo de capitales.

En otro orden de cosas, la oficina de la sequía advierte de una escasez coyuntural en toda la provincia, tras detectarse una caída del 80% en las precipitaciones esperadas para este otoño. El organismo de cuenca pide a los concellos adoptar medidas para seguir restringiendo usos no prioritarios del agua.

De cara a la provincia, el godello se generaliza en Valdeorras y desplaza al vino tinto, cuya producción vuelve a caer durante el último año.

En cuanto a la información deportiva, analizamos cómo ha afectado la última jornada de fútbol a los intereses del Ourense Club de Fútbol. También del balompié; Carlos Cruz, centrocampista del Club Deportivo O Barco, pasa por nuestras páginas.

Respecto al tiempo, las nubes podrían permanecer en el cielo durante toda la mañana, si bien Meteogalicia mantiene bajas las probabilidades de lluvia. Calvos de Randín marcaba la mínima gallega, con 3,6 grados bajo cero; y se esperan máximas en torno a los 16 grados.