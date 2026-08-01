El primer café | Sábado, 1 de agosto
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Los titulares de este sábado, 1 de agosto, con El Primer Café de La Región
Los robos en casas se dispararon en las primeras semanas del verano, con al menos ocho denuncias en la ciudad. La Policía Nacional sospecha que detrás de estos delitos se encuentra una banda georgiana de carácter itinerante.
Por otra parte, queda inaugurado al completo el parque acuático de Monterrei. Los visitantes podrán disfrutar de nuevos toboganes, un río lento y una zona multiaventura.Estas novedades hacen que se doble el aforo, pero también el precio.
Hablamos con Miquel Iceta sobre la candidatura de la Ribeira Sacra para ser Patrimonio Mundial. Recién llegado de Corea, valora lo ocurrido en la reunión de la Unesco y analiza las claves a tener en cuenta para corregir la propuesta.
Alberto Vaquero es el nuevo director del Campus Auga
En las páginas de provincia, reabre el templo budista de San Amaro, el único de toda Galicia. Lo hace dos años y medio después de que un incendio calcinase sus instalaciones.
En deportes el club de balonmán ribeiro tiene prácticamente cerrada la plantilla para una nueva participación en la Primera División Nacional
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