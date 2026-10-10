El primer café | Sábado, 10 de octubre

La hostelería ourensana afronta el puente del Pilar con muy buenas expectativas, con hoteles al 80 por ciento de ocupación o más. Los empresarios del sector destacan los espacios termales como uno de los atractivos de Ourense. El tiempo acompañará este puente con los termómetros rozando los 30ºC.

En el apartado judicial, la Audiencia Provincial de Ourense condena a cuatro años de cárcel a un acusado de estafar a una anciana en la ciudad de As Burgas.

En Ourense, el campus acoge el Sexto Congreso Internacional del Campus Auga donde las tecnologías aeroespaciales se presentan como aliadas ante los desafíos medioambientales.

En el apartado político, Rueda explica el modelo de residencias que impulsa en Galicia en el que se huye de los macrocentros para hacer hogares destinados a personas mayores.

En las páginas de provincia, la campaña “Merca no teu comercio”, fruto de la colaboración entre la Xunta y la Federación Galega de Comercio, finalizó con una entrega de premios en Allariz.

Y en deportes, el COB se enfrentará mañana al Cantabria, un equipo que llega al encuentro sin haber sido derrotado.