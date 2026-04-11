El primer café | Sábado, 11 de abril

La administración sigue bloqueando el acceso de los ciudadanos sin cita previa, una situación que genera incomodidad entre los ourensanos. Según recuerda el abogado Diego Gómez, su aplicación es contraria al derecho.

Del apartado de transportes, la escalada bélica en Irán se ha comidao dos tercios de la rebaja del gasóleo en Ourense. La medida entraba en vigor el 22 de marzo, con el combustible rozando los dos euros de media, y tres semanas después ya se encuentra en 1,89.

En otro orden de cosas, Jácome hurta a los vecinos explicaciones sobre la avenida de Portugal. La petición conjunta de información de los tres grupos de la oposición derivó en un nuevo pleno cuajado de descalificaciones, donde también reconoció deudas millonarias con las adjudicatarias de los servicios de autobús, basuras y agua, que siguen funcionando en precario.

De cara a la provincia, la base aérea trasnfronteriza de Mandín, en Verín, y Rabal, en Oímbra, se renueva de cara a la temporada de incendios.

En cuanto a la información deportiva, la agenda de este fin de semana incluye el derbi entre Ourense Club de Fútbol y Lugo, y la visita del Cantabria al Paco Paz para medirse a Club Ourense Baloncesto. Por su parte, el Arenteiro viajará a Barakaldo, y Unión Deportiva Ourense se medirá al Fabril en Riazor.