El primer café | Sábado, 12 de septiembre

La Fiscalía pide un delegado antidroga para Ourense por el aumento de casos. La provincia acumula estos meses grandes operaciones, desde los 92 kilos de cocaína incautados en Verín hasta los 36 de la macrooperación desarrollada esta semana.

Precisamente, los cinco detenidos en esta actuación entran en prisión. En nuestras páginas profundizamos en los métodos de actuación de la banda.

Mientras tanto, la provincia de Ourense consolida 2026 como el mejor año en pernoctaciones. Los datos preliminares de agosto apuntan a que este ha sido el mejor verano desde que hay registros.

Y hablamos con Triángulo de Amor Bizarro, que actuará la semana que viene en el Our Fest.

En las páginas de provincia, Viña Costeira cerrará este fin de semana su campaña de vendimia. En el Ribeiro apunta a una previsión de 9 millones de kilos de uva. Mientras, el resto de denominaciones también encaran la recta final de la campaña.

Y en deportes, el COB presenta a la afición su plantilla de este año.