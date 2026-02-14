El primer café | Sábado, 14 de febrero

El alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, reconoció ante el juez que recibió beneficios de su empresa privada mientras cobraba del Concello sin la correspondiente compatibilidad. La causa investiga una presunta apropiación indebida desde 2019 derivada del cobro de la dedicación exclusiva municipal -cifrada en unos 77.000 euros anuales- simultaneada con ingresos procedentes de sus empresas privadas, más en concreto su televisión privada, sin haber solicitado la compatibilidad al Pleno. Durante su comparecencia ante el magistrado Leonardo Álvarez, el regidor ha respondido a las preguntas del juez y del Ministerio Fiscal, acogiéndose a su derecho a no contestar al abogado de la acusación popular.

Del apartado judicial, El Tribunal Supremo cierra el caso de María Barrera y su acoso. Inadmite el recurso presentado por el Concello, mientras que el otro implicado, Telmo Ucha, renunció a recurrir.

En otro orden de cosas, Nueva subida del censo de población ante el empuje de la emigración. Ourense recibió 4.000 extranjeros durante el último año, lo que supone 11 al día durante 2025.

De cara a la provincia, Allariz y Maceda calientan motores de cara a los días grandes del Entroido, con sus comadres.

En cuanto a la información deportiva, Club ourense Baloncesto ultima en el Paco Paz la cita ante el Estudiantes. Del Balompié, el Ourense Club de Fútbol recibe al Mérida.

Respecto al tiempo, llega la borrasca Orian, con rachas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora, y la bajada de la cota de nieve hasta los 500 metros. Meteogalicia mantiene un aviso amarillo por viento en toda la provincia, y por nieve en la montaña de Ourense. Cabeza de Manzaneda registró tanto las rachas más fuertes de Galicia, con 113 kilómetros por hora, como la mínima gallega, 2,3 grados bajo cero. Las máximas rondarán hoy los 13 grados.