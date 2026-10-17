El primer café | Sábado, 17 de octubre

El buen tiempo tiene otra cara. Este verano infinito castiga al comercio local, que acumula prendas de invierno en las tiendas y en los escaparates sin poder darles salida. Los empresarios dan por perdida la mitad de la campaña.

Con todo, la meteorología experimentará un brusco cambio este fin de semana. Las temperaturas caerán cerca de diez grados, situándose la máxima de hoy en la ciudad en 22 grados, y también se esperan precipitaciones.

Ourense tiene más cortes de luz que hace 20 años. Es una de las tres provincias en las que el suministro falla más veces que a principios de siglo.

En el apartado judicial, dos motoristas han sido interceptados en los últimos días en la provincia tras ser detectados a 160 kilómetros por hora en tramos limitados a 60 km/h. Ambos se enfrentan a sendos delitos contra la seguridad vial que podrían acarrear hasta seis meses de prisión y la retirada del carné de conducir por un periodo de hasta cuatro años.

Por otra parte, se ha celebrado el juicio por maltrato a un bebé de apenas dos meses que acabó ingresado en la UCI. Los forenses descartan de forma tajante que las graves lesiones que presentaba fueran accidentales.

En el ámbito social, la antigua escuela de Trasalba recupera su actividad gracias al impulso de dos educadoras que ofrecen actividades culturales y lúdicas orientadas a integrar el medio rural en la educación.

En cuanto al pleno municipal de ayer en el Concello de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome se quedó solo y la oposición tumbó el bono comercio de 100 euros que el alcalde pretendía conceder en vísperas de los comicios locales.