El primer café | Sábado, 21 de febrero

La amplia longevidad de Ourense se pone bajo la lupa de los expertos, que señalan el entorno, las redes sociales construidas, una vida con menos estrés y el acceso al producto de proximidad o autocultivado como algunas de las claves para que Ourense esté en máximos históricos de esperanza de vida. Llaman también a que los mayores ocupen papeles más activos en la sociedad tras la jubilación.

Del apartado judicial, un hombe no podrá entrar en los establecimientos de Mercadona de la ciudad durante tres años tras ser sorprendido robando un solomillo, e hiriendo al guarda de seguridad tras el descubrimiento.

En otro orden de cosas, las exportaciones ourensanas se frenaron en 2025, con 62 millones menos que el año anterior tras las turbulencias arancelarias. Pizarra, textil y aceite siguen ocupando el podio del comercio exterior.

De cara a la provincia, A Gudiña y Puebla de Sanabria se unen para defender la recuperación de las frecuencias de tren perdidas.

En cuanto a la información deportiva, la agenda incluye el coque entre Club Ourense Baloncesto y Palma, y del balompié, el Arenteiro recibe al Tenerife.

Respecto al tiempo, primera jornada de pleno sol y sin avisos activos por parte de meteogalicia, lo cual se notará en los termómetros. Cabeza de Manzaneda marcaba la mínima gallega, rozando los seis grados bajo cero, y se esperan máximas de hasta 20.