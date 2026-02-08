Longevidades

Se habla mucho de la longevidad que actualmente alcanzan las personas. Y sí, a lo largo de la historia la edad ha ido en aumento hasta llegar a nuestros días. Estos niveles de hoy, y los que les precedieron se reflejan en los estudios y la ciencia indagatoria de un pasado lejano y no tanto.

Hubo tiempos en que la mortalidad infantil era altísima, y para las mujeres tener un hijo suponía enfrentarse a un peligro irreversible, sobre todo por las infecciones. Los hombres, por las condiciones laborales en las que se ha desarrollado y se desarrolla su vida, aunque ahora podríamos decir que ha mejorado un 80%, son más amados por la Parca. El avance se debe a la mejor alimentación, la medicina, la sanidad y la higiene en general. Si nos referimos a España concretamente, es el país con la esperanza de vida más larga de toda Europa. Las mujeres gozan de una media de 80 y pico años, mientras que la del hombre ronda la de los 78. A esto hay que añadir que estas cifras que marcan los expertos, afortunadamente son sobrepasadas día a día.

Tenemos por ejemplo a la esponja hexactinellida, conocida vulgarmente como esponja vítrea. De esta maravilla se conocen 686.

Hoy llegar a los cien años, no es precisamente un milagro incomprensible. Pero, como todo paraíso, tiene su serpiente, o como todo en la vida, tiene sus dos caras. Desgraciadamente se llega a edades muy avanzadas, pero ¿cómo? Con enfermedades tremendamente tristes que sacan a sus protagonistas de la realidad cotidiana para sumergirlos en profundidades inalcanzables. Y como decía quien sabía mucho “No hay que dar años a la vida. Hay que dar vida a los años”. Y ahí está el reto. Pero si hablamos de edades, y dejamos al margen a Matusalén, que nos lleva una gran ventaja, ya que según el relato bíblico del Libro del Génesis, murió a la edad de 969 añitos, tenemos que abarcar a quien en la tierra o el mar, le supera con creces. ¿Posible? Posible. Tenemos por ejemplo a la esponja hexactinellida, conocida vulgarmente como esponja vítrea. De esta maravilla se conocen 686. Y digo maravilla porque puede vivir ¡atención! 15.000 años! Ahí es nada. Su cuerpo serrano suele tener forma de vaso que contiene tejidos como celulares. Un poquito menos, 1.550, puede vivir la esponja epibentónica, y ¡asómbrense!, la almeja de Islandia, 507 añitos.

Eso es vivir. Luego están los otros. Personajes bíblicos que no murieron. Pero de esos escribiré otro día, porque hay que pararse mucho. Así lo exige el tema.