El primer café | Sábado, 21 de marzo

Ourense pierde la primera posición en el ránking de producción hidroeléctrica, pero se consolida en la cabecera nacional, tras Salamanca como la segunda mayor productora de España en 2025. Además, la energía eólica se despeña, y marca mínimos de producción en plena crisis judicial por la paralización de nuevos parques.

Del apartado urbanísitico, la consellería de vivenda espera poner en marcha la nueva urbanización de O Vinteún antes de que acabe el año, simultaneando la urbanización de las parcelas con la construcción de los bloques. El resultado: una zona de 1.435 viviendas, 342 plazas de aparcamiento, y 1.300 nuevos árboles plantados, con encaje para conectar con As Coiñás y la futura variante Norte.

En otro orden de cosas, la prevalencia del síndrome de Down se sitúa en torno a 1 de cada 1.300 personas. Aplicado a la provincia de Ourense, supone una estimación de entre 200 y 230 personas.

De cara a la provincia, Alfonso Rueda inaugura en Xunqueira de Ambía una nueva residencia de Maiores, dentro del plan de la Xunta para mejorar los servicios del rural, y llegar a la veintena de proyectos financiados por la administración autonómica.

En cuanto a la información deportiva, fin de semana de derbis: Arenteiro-Celta B y Pontevedra-Ourense Club de Fútbol.

Respecto al tiempo, nos espera un fin de semana con alternancia de nubes y claros, aunque Meteogalicia mantiene bajas las probabilidades de chubascos. La mínima quedaba en Xares, marcando 3,4 grados, y las máximas podrían llegar a 25 en el estreno de la primavera.