El primer café | Sábado, 25 de abril

En Ourense ya hay cerca de 30.000 hogares que ya no dependen de los derivados del petróleo como principal fuente energética, sustituyéndola por biomasa. El combustible que utilizan procede de la madera de los montes de la provincia.

En el apartado judicial, el pederasta Martiño Ramos, extraditado de Cuba tras su fuga, ya ha ingresado en la cárcel de Aranjuez. Y la Audiencia Provincial ratifica la condena de un año a una empresaria que montó un ascensor por el cual se cayó un hombre, que acabó muriendo a causa del accidente meses después.

Tragedia en Nogueira de Ramuín, al fallecer un joven de 25 años en un accidente de moto mientras realizaba sus prácticas de autoescuela.

Hay que hablar de nuevo de un destrozo del gobierno municipal en la ciudad. El Jardín del Posío, que hasta hace meses era la gran referencia verde de la ciudad pasará a tener un aspecto donde el cemento se impondrá con diferencia a la vegetación, perdiendo un refugio climático clave.

Por otro lado, los preparativos para Os Maios ya están en marcha. Asociaciones como Andén Primero, y colegios como Salesianos arrancan la construcción de sus maios para la fiesta del próximo domingo. Además, una jornada celebrada en el Marcos Valcárcel alerta de la situación de peligro que viven los lobos en Ourense donde según los expertos Jesús Criado y Martín Carral quedan solo 130 ejemplares en la provincia, que así a todo tiene una de las principales reservas de este animal en toda España.