El primer café | Sábado 29 de agosto

El BOP publica el Plan de Dinamización Rexurbe para rescatar el Casco Vello de Ourense hasta 2033 con una inversión global de 41,5 millones de euros. El proyecto se financia con una aportación del 52% de la Xunta de Galicia, mientras se espera que la inversión privada llegue casi al 30% y la del Concello al 9%. Este plan busca revertir una degradación marcada por el cierre del 90% de los comercios y más de un 40% de viviendas vacías. Entre sus actuaciones clave destacan la reforma de la Vieja Cárcel, la mejora de la movilidad vertical con ascensores en Coenga y El Murallón, y la actualización del planeamiento urbanístico y saneamiento del barrio.

Del ámbito judicial, ha sido sobreseída la investigación por una agresión sexual ocurrida en el CHUO entre unos pacientes que jugaban al strip-póker y consumían drogas en una habitación.

En otro orden de cosas, aumentan los casos de niños con necesidades educativas especiales al existir un mayor control y atención a los menores. Mientras la Xunta anunciaba esta semana el incremento de profesores de apoyo en las aulas, dos psicopedagogas lo explican en La Región.

De cara a la provincia, Prolimia, la gran feria del comercio de la comarca, abre sus puertas y se une a otras iniciativas del comercio provincial este fin de semana en Celanova y Verín.

En cuanto a la información deportiva, arranca la Liga en O Couto con un enfrentamiento entre la Unión Deportiva Ourense y la Ponferradina. Del mundo del baloncesto, el Club Ourense Baloncesto viajará hasta Benavente para medirse al Oviedo en un encuentro de pretemporada.

Respecto al tiempo, Ourense mantendrá el cielo nublado, pero no se espera que vuelva a llover hasta el domingo, cuando Meteogalicia incrementa las probabilidades de chubascos hasta el 45%. Cabeza de Manzaneda registraba la mínima de Galicia, con 4,1 grados, y se esperan máximas en torno a los 28.