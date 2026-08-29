Los 10 retos urgentes del Casco Vello de Ourense que identifica el Plan Rexurbe
PRINCIPALES CLAVES
El documento que recoge las implicaciones del Área Rexurbe dibuja un centro histórico en Ourense marcado por el deterioro de los edificios, las viviendas y locales vacíos, el envejecimiento de sus vecinos y numerosos problemas de accesibilidad; pero también retoma las destacadas oportunidades que podría tener esta zona ligadas a su patrimonio, turismo y actividad económica
El Plan de Dinamización del Área Rexurbe de Ourense pone negro sobre blanco los principales problemas a los que se enfrenta el Casco Vello. El diagnóstico analiza la situación urbanística, residencial, económica y social del ámbito y plantea una serie de retos para recuperar población, actividad y calidad urbana.
El DAFO del Casco Vello de Ourense
Debilidades
- Pérdida demográfica continuada
- Múltiples administraciones con competencias sobre la ciudad vieja
- Precios elevados de la vivienda, tanto para comprar como para alquilar
- Trabas administrativas para rehabilitar edificios y viviendas
- Dificultades de aparcamiento
- Problemas para ofrecer servicios de proximidad a los residentes
Amenazas
- Envejecimiento de la población, con presencia de hogares unipersonales y personas mayores
- Abandono de inmuebles
- Desaparición de actividades tradicionales
- Elevado número de locales vacíos
- Turistificación creciente
- Accesibilidad mejorable
- Vandalismo y pintadas
- Deterioro de viviendas y edificios
- Conflictos entre ocio nocturno y residentes
Fortalezas
- Situación central dentro de Ourense
- Buena imagen del Casco Vello como espacio de encuentro y ocio
- Comercio tradicional todavía relativamente diversificado
- Patrimonio histórico y arquitectónico con capacidad para generar nuevas actuaciones
- Buenas dotaciones de redes de servicios, como telefonía y WiFi
- Importante actividad hostelera, con demanda de residentes y turistas
Oportunidades
- Gran intensidad de tránsito y encuentro, que puede generar nuevas dinámicas positivas
- Acceso a financiación externa autonómica, estatal y europea
- La Praza de Abastos como posible polo de atracción
- El patrimonio como punto de partida para recuperar y dinamizar el conjunto histórico
- El turismo y la hostelería como motores de actividad económica, siempre que se compatibilicen con la vida residencial
Estos son diez de los principales desafíos urgentes que identifica el Plan Rexurbe
1. Recuperar los edificios deteriorados
Más de la mitad de los edificios del ámbito presentan algún grado de deterioro. De los 1.065 edificios analizados, 70 se encontraban en estado ruinoso, 129 en mal estado y 432 en estado deficiente. En conjunto, el 59,25% no estaba en buenas condiciones de conservación.
2. Dar uso a las viviendas vacías
El Plan detecta que el 40,78% de las viviendas estaban vacías, una situación que relaciona con el estado de los edificios, la complejidad de los trámites y determinados problemas jurídicos, como las herencias.
El reto pasa por conseguir que parte de esas viviendas vuelvan al mercado y contribuyan a recuperar población residente.
3. Frenar el envejecimiento y atraer nuevos vecinos
El diagnóstico advierte de un futuro declive de la población residente. El 43,7% de los hogares eran unipersonales, mayoritariamente ocupados por personas de edad avanzada. El documento plantea la necesidad de favorecer la llegada de familias, parejas jóvenes y otros perfiles que permitan diversificar la población.
4. Reactivar los locales comerciales
Es uno de los datos más contundentes del diagnóstico: de los 960 locales comerciales existentes en 2024, solo 102 estaban ocupados y 858 permanecían vacíos, casi el 90%. Además, el Plan señala que la apertura de nuevos comercios había sido nula en los cinco años anteriores.
La recuperación del comercio de proximidad aparece así como uno de los grandes retos económicos del Casco Vello.
5. Mejorar la accesibilidad
El documento detecta que la accesibilidad universal de los edificios es todavía parcial. Las barreras afectan especialmente a las personas que necesitan acceder a edificios y servicios en igualdad de condiciones.
6. Resolver los problemas de movilidad
El Plan identifica la necesidad de mejorar el control del acceso de vehículos al Casco Histórico y favorecer las conexiones peatonales transversales. También plantea limitar el uso de la zona vieja como lugar de paso en coche entre distintos puntos de la ciudad.
7. Recuperar las zonas más degradadas
El deterioro no es homogéneo. El documento pone especialmente el foco en la zona sur, entre la Praza Maior y la Praza da Trindade, donde considera necesaria una recuperación integral tanto de los edificios como de los espacios públicos.
También señala el deterioro de la conocida como zona de vinos, especialmente visible en fachadas, ventanas, accesos y otros elementos del entorno.
8. Adaptar el planeamiento urbanístico
El Plan considera necesario actualizar el planeamiento que afecta al centro histórico. El PXOM vigente data de 1986 y el PEPRI del Casco Histórico fue aprobado en 1996, por lo que el documento señala la necesidad de adaptarlos a la normativa actual.
9. Mantener vecinos sin perder la identidad del barrio
El documento apuesta por potenciar el alquiler y la venta de viviendas para atraer familias, parejas jóvenes y estudiantes, pero al mismo tiempo plantea la necesidad de corregir la gentrificación y diversificar la población por edades y sectores de ocupación.
El reto, por tanto, no es únicamente conseguir más residentes, sino lograr que el Casco Vello mantenga una población estable y diversa.
10. Aprovechar el patrimonio, el turismo y la actividad de la zona de vinos
Frente a los problemas detectados, el diagnóstico también identifica oportunidades. La zona de vinos aparece como un punto de encuentro tradicional y como un foco con potencial para impulsar el turismo, el comercio y la hostelería.
El propio Plan plantea además aprovechar el turismo como motor económico sin dejar de lado el comercio tradicional y tratando de evitar los efectos negativos de la turistificación.
Un centro histórico con muchos frentes abiertos
El diagnóstico del Plan Rexurbe dibuja así un Casco Vello con problemas de conservación, viviendas y locales vacíos, envejecimiento demográfico, dificultades de accesibilidad y movilidad y un planeamiento urbanístico desactualizado.
Pero también identifica elementos sobre los que construir la recuperación: su patrimonio histórico y cultural, la actividad de la zona de vinos, el potencial turístico y la posibilidad de recuperar viviendas y espacios actualmente infrautilizados.
El reto, según el documento, es conseguir que la rehabilitación física vaya acompañada de más vecinos, más actividad económica y una población más diversa, evitando que la recuperación del centro histórico termine expulsando precisamente a quienes lo habitan.
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