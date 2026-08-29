Los 10 retos urgentes del Casco Vello de Ourense que identifica el Plan Rexurbe

Mapa del Área Rexurbe de Ourense: zonas incluidas en el plan de rehabilitación y regeneración urbana del Casco Vello.

El Plan de Dinamización del Área Rexurbe de Ourense pone negro sobre blanco los principales problemas a los que se enfrenta el Casco Vello. El diagnóstico analiza la situación urbanística, residencial, económica y social del ámbito y plantea una serie de retos para recuperar población, actividad y calidad urbana.

El DAFO del Casco Vello de Ourense

Debilidades

Pérdida demográfica continuada

Múltiples administraciones con competencias sobre la ciudad vieja

Precios elevados de la vivienda , tanto para comprar como para alquilar

Trabas administrativas para rehabilitar edificios y viviendas

Dificultades de aparcamiento

Problemas para ofrecer servicios de proximidad a los residentes

Amenazas

Envejecimiento de la población , con presencia de hogares unipersonales y personas mayores

Abandono de inmuebles

Desaparición de actividades tradicionales

Elevado número de locales vacíos

Turistificación creciente

Accesibilidad mejorable

Vandalismo y pintadas

Deterioro de viviendas y edificios

Conflictos entre ocio nocturno y residentes

Fortalezas

Situación central dentro de Ourense

Buena imagen del Casco Vello como espacio de encuentro y ocio

Comercio tradicional todavía relativamente diversificado

Patrimonio histórico y arquitectónico con capacidad para generar nuevas actuaciones

Buenas dotaciones de redes de servicios , como telefonía y WiFi

Importante actividad hostelera, con demanda de residentes y turistas

Oportunidades

Gran intensidad de tránsito y encuentro , que puede generar nuevas dinámicas positivas

Acceso a financiación externa autonómica, estatal y europea

La Praza de Abastos como posible polo de atracción

El patrimonio como punto de partida para recuperar y dinamizar el conjunto histórico

El turismo y la hostelería como motores de actividad económica, siempre que se compatibilicen con la vida residencial

Estos son diez de los principales desafíos urgentes que identifica el Plan Rexurbe

1. Recuperar los edificios deteriorados

Más de la mitad de los edificios del ámbito presentan algún grado de deterioro. De los 1.065 edificios analizados, 70 se encontraban en estado ruinoso, 129 en mal estado y 432 en estado deficiente. En conjunto, el 59,25% no estaba en buenas condiciones de conservación.

2. Dar uso a las viviendas vacías

El Plan detecta que el 40,78% de las viviendas estaban vacías, una situación que relaciona con el estado de los edificios, la complejidad de los trámites y determinados problemas jurídicos, como las herencias.

El reto pasa por conseguir que parte de esas viviendas vuelvan al mercado y contribuyan a recuperar población residente.

3. Frenar el envejecimiento y atraer nuevos vecinos

El diagnóstico advierte de un futuro declive de la población residente. El 43,7% de los hogares eran unipersonales, mayoritariamente ocupados por personas de edad avanzada. El documento plantea la necesidad de favorecer la llegada de familias, parejas jóvenes y otros perfiles que permitan diversificar la población.

4. Reactivar los locales comerciales

Es uno de los datos más contundentes del diagnóstico: de los 960 locales comerciales existentes en 2024, solo 102 estaban ocupados y 858 permanecían vacíos, casi el 90%. Además, el Plan señala que la apertura de nuevos comercios había sido nula en los cinco años anteriores.

La recuperación del comercio de proximidad aparece así como uno de los grandes retos económicos del Casco Vello.

5. Mejorar la accesibilidad

El documento detecta que la accesibilidad universal de los edificios es todavía parcial. Las barreras afectan especialmente a las personas que necesitan acceder a edificios y servicios en igualdad de condiciones.

6. Resolver los problemas de movilidad

El Plan identifica la necesidad de mejorar el control del acceso de vehículos al Casco Histórico y favorecer las conexiones peatonales transversales. También plantea limitar el uso de la zona vieja como lugar de paso en coche entre distintos puntos de la ciudad.

7. Recuperar las zonas más degradadas

El deterioro no es homogéneo. El documento pone especialmente el foco en la zona sur, entre la Praza Maior y la Praza da Trindade, donde considera necesaria una recuperación integral tanto de los edificios como de los espacios públicos.

También señala el deterioro de la conocida como zona de vinos, especialmente visible en fachadas, ventanas, accesos y otros elementos del entorno.

8. Adaptar el planeamiento urbanístico

El Plan considera necesario actualizar el planeamiento que afecta al centro histórico. El PXOM vigente data de 1986 y el PEPRI del Casco Histórico fue aprobado en 1996, por lo que el documento señala la necesidad de adaptarlos a la normativa actual.

9. Mantener vecinos sin perder la identidad del barrio

El documento apuesta por potenciar el alquiler y la venta de viviendas para atraer familias, parejas jóvenes y estudiantes, pero al mismo tiempo plantea la necesidad de corregir la gentrificación y diversificar la población por edades y sectores de ocupación.

El reto, por tanto, no es únicamente conseguir más residentes, sino lograr que el Casco Vello mantenga una población estable y diversa.

10. Aprovechar el patrimonio, el turismo y la actividad de la zona de vinos

Frente a los problemas detectados, el diagnóstico también identifica oportunidades. La zona de vinos aparece como un punto de encuentro tradicional y como un foco con potencial para impulsar el turismo, el comercio y la hostelería.

El propio Plan plantea además aprovechar el turismo como motor económico sin dejar de lado el comercio tradicional y tratando de evitar los efectos negativos de la turistificación.

Relacionado El Casco Vello de Ourense agoniza en espera de un plan en trámite que nacerá caducado

Mapa del ámbito incluido en el Área Rexurbe de Ourense, que abarca el Casco Vello y el entorno de las Burgas y el río Barbaña. | BOP Ourense

Un centro histórico con muchos frentes abiertos

El diagnóstico del Plan Rexurbe dibuja así un Casco Vello con problemas de conservación, viviendas y locales vacíos, envejecimiento demográfico, dificultades de accesibilidad y movilidad y un planeamiento urbanístico desactualizado.

Pero también identifica elementos sobre los que construir la recuperación: su patrimonio histórico y cultural, la actividad de la zona de vinos, el potencial turístico y la posibilidad de recuperar viviendas y espacios actualmente infrautilizados.

El reto, según el documento, es conseguir que la rehabilitación física vaya acompañada de más vecinos, más actividad económica y una población más diversa, evitando que la recuperación del centro histórico termine expulsando precisamente a quienes lo habitan.