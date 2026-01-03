EL PRIMER CAFÉ | Sábado, 3 de enero

El mercado de la automoción registró durante el año pasado un ligero repunte en las ventas cercano al 3%, lo que se traduce en 3.340 nuevas matriculaciones en Ourense. De ellas, más del 70% corresponde a los nuevos modelos de motor, especialmente los híbridos, frente a una gasolina y un diésel en desplome. En este segundo caso, las ventas fueron inferiores que los coches de gas.

Del apartado judicial, el silencio del Gobierno de España ante la extradición de Martiño Ramos, docente condenado por abusos sexuales huído y arrestado en Cuba, ha levantado críticas de los senadores del PP, interesados en saber en qué situación se encuentra el criminal fugado.

En otro orden de cosas, más del 40% de los alumnos de Formación Profesional y universitarios de la provincia de Ourense se encuentran sobrecualificados.

De cara a la provincia, Leiro se cuenta entre los núcleos con la vivienda más barata de Galicia. El Concello constata un incremento del padrón, que se traduce en la necesidad de nuevas plazas escolares.

En cuanto a la información deportiva, El Ourense Club de Fútbol estrena el año recibiendo en O Couto al Aviñés. Además, Oscar Sabucedo pasa por nuestras páginas tras llegar al banquillo del Allariz dentro de los movimientos del mercado invernal.

Respecto al tiempo, nos espera un fin de semana gris. Pese a mantener bajas las probabilidades de lluvia, Meteogalicia pronostica máximas que no llegarán a los diez grados en la provincia.