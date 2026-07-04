El primer café | Sábado, 4 de julio

De las 33 candidaturas que se someten a examen en Corea, solo la de la Ribeira Sacra y otra impulsada por Turquía tienen la recomendación expresa de los técnicos de la Unesco de no inscribirse como Patrimonio de la Humanidad. En nuestra edición de hoy, además, desvelamos en detalle cuáles son los 21 países que tendrán la última palabra para decidir el futuro de esta candidatura.

En otro orden de cosas, el pleno del Concello rechaza declarar a Ourense como zona tensionada de alquiler como sí hicieron Santiago de Compostela y A Coruña-

En el ámbito de la provincia, viajamos a San Cristovo, en Monterrei. Allí, una pareja que se vio rodeada por las llamas el pasado mes de agosto ha presentado un sistema de señalización y rutas de evacuación vecinal en caso de incendio que ya buscan replicar en otras aldeas.

En la página deportiva, el Mundial de fútbol acapara todas las miradas con el inminente derbi ibérico. Hoy analizamos toda la previa del España-Portugal, que sumará un nuevo y emocionante capítulo a su larga historia de enfrentamientos. En clave local, destacamos a la atleta Inés Sotelo, que inicia hoy su andadura en el Campeonato de Europa sub-20.

Respecto al tiempo, insistimos en pedir precaución extrema. El viernes ya alcanzamos los 40 grados en la provincia y se ha declarado oficialmente una ola de calor que, por el momento, no tiene fecha de finalización a la vista. Gran parte del territorio se encuentra bajo alerta roja por este calor sofocante, con termómetros que a lo largo del fin de semana seguirán superando la barrera de los 40 grados en las horas centrales del día, acompañados de noches tropicales que apenas darán respiro.