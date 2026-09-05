El primer café | Sábado, 5 de septiembre

La provincia sufre más de un incendio diario en casas y negocios; la mayoría por descuidos como ollas al fuego, enchufes o falta de mantenimiento de cuadros eléctricos.

Del apartado judicial, la Justicia concede una pensión extraordinaria a una funcionaria que trabajó en un edificio enfermo de la Xunta, en la jefatura autonómica de servicios sociales en la calle Sánez Díez.

En otro orden de cosas, PP y BNG dan portazo a la macromodificación de 11,46 millones de euros tras el primer pleno del curso político, donde se cruzaron varios mensajes en clave electoral, y donde se reconoció que la demolición de la casa de baños costó 146.000 euros.

De cara a la provincia, comienza la xuntanza de gaiteiros en Monterrei.

En cuanto a la información deportiva, la agenda del fin de semana nos deja un Mirandés-Unión Deportiva Ourense y un encentro de copa entre Club Ourense Baloncesto y Básket Coruña. Además, los de Moncho López firmaban con Recoletas como firma de sus servicios médicos.

Respecto al tiempo, pasaremos el fin de semana bajo un aviso naranja por altas temperaturas, según Meteogalicia, que sitúa en la cuenca ourensana del Miño las máximas más altas. Calvos de Randín marcaba la mínima gallega, con 8,1 grados, y las máximas rondarán los 38.