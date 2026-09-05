El paso del tiempo en las vidas de otros

El buen gusto

Antonio Banderas en los Premios Juventud 2026. | Europa Press

Elegancia y terrorismo estético han compartido photocall en los últimos días en la entrega de los Premios Juventud 2026, en Marbella, en el recinto de Starlite, que ya es algo así como la sede oficial del veraneo del glamour español. Es la primera vez que estos premios se celebran en Europa. Casi todas las chicas, desde Naiara Guerra hasta Sofía Surferss, han hecho un despliegue de belleza y buen gusto. En cuanto a los chicos, la moda de los famosos del 2026 sigue sembrando serias dudas sobre dónde acaba lo “fashion” y dónde comienza el vestir aleatorio. Por suerte, en la cima de la elegancia, brillaba una vez más Antonio Banderas, que a su madurez personal suma la sabiduría de saber que el vestir masculino perfecto casi siempre aparece cuando uno abraza la sencillez.

Hola y adiós

David Broncano. | Europa Press

David Broncano tomó la mejor o la peor decisión de su vida al sumarse en su momento al cartel de estrellas de la televisión del Gobierno, porque esta TVE no es la que conocimos tiempo atrás –con sus enjuagues políticos a vueltas, pero dentro de un orden-, sino que es no es más que un órgano diseñado milimétricamente para la manipulación masiva de los españoles y la fabricación constante de argumentarios a favor de Sánchez. Broncano aceptó, ganó mucho dinero, ganó popularidad –la buena y la mala-, perdió independencia y prestigio tal vez para muchos años. Por eso, en la presentación de la nueva temporada de TVE, sus palabras no sonaron melancólicas, como él esperaba, sino patéticas: “Temo que esta sea mi última presentación en TVE, todos sabemos lo que puede pasar”. Habla de “lo que puede pasar” como si en vez de la liberación de una nación secuestrada asomara en el horizonte una guerra civil o un golpe de Estado. Con todo, “lo que puede pasar” es que se le acabe el chiringuito. Y eso solo le preocupa a los que están comiendo de él a manos llenas, siendo cómplices, cuando no ejecutores, de la aniquilación de España.

Cerrado por derribo

Le han preguntado a Carlota Corredera si ha conocido a alguien, ahora que han pasado dos años de su divorcio de Carlos de la Maza. La presentadora ha respondido con bastante claridad a los periodistas: “De momento no estoy nada interesada en el amor”. Y la prensa rosa titula que la mujer está “cerrada al amor”, que es una expresión muy divertida. Esto de estar abierto o cerrado al amor, como si fuera un bar del extrarradio con horarios cambiantes, es algo que me deja perplejo y que además solo se da en el mundo de los famoseo. Las personas normales no están cerradas o abiertas al amor, no bajan y suben bandera como taxistas, simplemente lo encuentran o no, lo buscan o no. Pero los famosos, siempre acosados y vigilados por los cronistas rosas, se ven en la obligación de comunicar oficialmente si están abiertos, cerrados, o de reformas, como si el amor pudiera encorsetarse en horarios y condiciones

Super abuela

Mar Flores. | Europa Press

Sentimos el vértigo del paso del tiempo en el devenir de las vidas ajenas en dos momentos delicados: uno, cuando mueren nuestros ídolos de infancia, y dos, cuando las bellezas de nuestro tiempo anuncian que son abuelas. Me pasó en 2024 cuando nació el primer nieto de Mar Flores, Carlo, y me ha vuelto a pasar con el nacimiento de su segunda nieta. La bella Mar Flores, icono de pasarelas en los 90, abuela. Y, en un instante, me han salido medio millón de canas, me duelen articulaciones que no sabía que existían, y he olvidado qué es lo que había venido a buscar al frigorífico.