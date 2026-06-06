El primer café | Sábado, 6 de junio

Cerca de 25.000 familias de la provincia tienen una segunda residencia. De ellas, 6.299 están en otra provincia gallega, principalmente en Pontevedra, y la mayor parte de estas familias pasa entre 15 días y dos meses en su segunda residencia.

En el apartado judicial, la falta de consenso entre los acusados de apalizar a un empresario en Lobios impide una conformidad entre los reos. La Fiscalía está dispuesta a realizar una petición inferior a los cinco años de cárcel si pagan la responsabilidad civil.

En otro orden de cosas, la adjudicación del servicio de autobuses deberá pasar de nuevo por el pleno municipal, el cual deberá levantar un reparo del interventor municipal para poder resolverse. El alcalde, Gonzalo Jácome, adelantaba también que dos empresas participantes en el concurso se plantean recurrir la adjudicación, en la que se declaró ganadora a la empresa Gavilanes.

De cara a la provincia, O Barco cierra al tráfico pesado su principal avenida ante el riesgo de hundimiento del firme.

En cuanto a la información deportiva, repasamos las deudas de los equipos de Primera Federación después de que el Arenteiro reconociera una quiebra por deudas superiores a 1,7 millones de euros.

Respecto al tiempo, las temperaturas volverán a subir hasta los 30 grados durante el fin de semana, en el que regresarán los cielos despejados. Calvos de Randín volvía a marcar la mínima gallega con 0,9 grados negativos, y se prevén máximas de 27 grados el sábado y de 30 el domingo.