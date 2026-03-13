El primer café | Viernes, 13 de marzo

La morosidad de Gonzalo Jácome espanta a las constructoras y deja desiertos o sin apenas ofertas los últimos concursos públicos para obras. Mientras tanto, los negocios de la Avenida de Portugal, donde las obras se encuentran paradas por impagos, se enfrentan a pérdidas de hasta el 50% de sus clientes, o no reciben nuevos usuarios en algunos casos. A modo de compensación, asociaciones como UPTA proponen un plan de ayudas consistente en exenciones fiscales del tramo municipal para aquellos comercios que hayan vivido hasta un 20% de bajada de facturación a causa de una obra en su calle.

En el apartado judicial, la Audiencia de Ourense ratificó una sentencia que obliga a unos herederos a devolver un préstamo de 1,1 millones de pesetas (6.611,13 euros al cambio) firmado en 1995. Fue un contrato rubricado entre vecinos, y durante el procedimiento judicial fallecieron los prestatarios, por lo que el proceso se dirigió contra sus herederos, que ahora deberán devolver tres préstamos.

En otro orden de cosas, el área sanitaria de Ourense cifra en 24.171 las intervenciones quirúrgicas realizadas durante 2025, y las consultas superan el medio millón. La lista de espera se sitúa, según el Sergas, en 61,1 días, lo que supone una reducción de ocho jornadas.

De cara a la provincia, cierra el plazo de petición de ayudas por las borrascas con 60 concellos ourensanos reclamando más de quince millones de euros por los daños causados.

En cuanto a la información deportiva, el Club Ourense Baloncesto no tendrá mucho tiempo para reponerse de su choque ante el Basquet Coruña, pues debe preparar ya el encuentro ante el Burgos. Además, Damián Bardelás, integrante del Sporting Carballiño, repasa la trayectoria del equipo en nuestras páginas.