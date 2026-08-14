El primer café | Viernes, 14 de agosto

El 78 % de la población de Ourense no tiene acceso adecuado a zonas verdes ni a sombra arbórea suficiente cerca de su casa, según los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Tres de cada cuatro ourensanos no disponen de un parque de al menos una hectárea a menos de 300 metros de su domicilio.

En el ámbito judicial, la Policía Nacional ha detenido a varias personas en Ourense por cobrar a extranjeros por empadronamientos ficticios en cuatro viviendas.

En otro orden de cosas, Gonzalo Pérez Jácome ignora los requerimientos de la Dirección Xeral de Patrimonio y prosigue con la demolición de la Casa de Baños, que ya se ha llevado por delante algunas de las bañeras históricas donde se tomaban las aguas. El Centro Cultural Daniel Vázquez Gulías ha sido el último colectivo en unirse a las peticiones de paralización del derribo, puesto que el inmueble forma parte de un Bien de Interés Cultural.

De cara a la provincia, Ourense inicia en Valdeorras la vendimia más temprana de su historia. La falta de precipitaciones ha llevado a las bodegas a adelantar la recogida por el riesgo de deshidratación de la uva, aunque las previsiones apuntan a una cosecha histórica tanto en cantidad como en calidad.

En cuanto a la información deportiva, analizamos la situación del Club Ourense Baloncesto, sus nuevas incorporaciones y las posiciones que todavía necesitan reforzarse.

Respecto al tiempo, la cuenca del Miño y el sur de Ourense volverán a estar bajo aviso amarillo por altas temperaturas este viernes, después de que ayer se alcanzaran los 40 grados en la ciudad. Las nubes podrían empezar a acumularse durante la tarde, mientras que Calvos de Randín ha vuelto a registrar la mínima gallega con 9,1 grados, esperándose hoy máximas de hasta 37 °C.