O AFIADOR
Administracións sordas e cegas
O AFIADOR
Ourense, a nosa segunda casa para quenes residimos dentro do seu termo municipal, degrádase a cada paso. O coidado e mantemento dos espazos públicos non figura entre as preocupacións dos seus gobernantes, aínda que vista a experiencia dalgunhas intervencións, case é menos dañino deixar as cousas como están. Os aparcadoiros públicos e privados do centro viven ao borde do colapso nas horas punta. Atascos e aglomeracións que incrementan os problemas habituais nas principales vías de comunicación urbanas, así como o desfase horario dos buses. En ruas como Doctor Fleming, Avenida de Zamora, de Buenos Aires, entre outras, hai tantos coches en doble fila, nas zonas de carga e descarga e nas paradas de autobús, que para ubicalos correctamente precisaríase un imposible carril suplementario.
Parece que as administracións fosen sordas e cegas. No primeiro tramo da rua Seixalbo, xa apartada do centro, a altura dun coñecido establecemento comercial, no que a invasión de coches na beirarrúa a carón do mesmo por clientes vagos e incívicos (dispón de duas plantas con amplo e cómodo aparcamento, aínda que sin sinal de vado despois de duas décadas funcionando) supón un altísimo risco para os miles de peóns que conflúen nese trazado: paseantes, peregrinos da Vía da Plata, veciños das urbanizacións da contorna, usuarios da parada do bus urbano e propios clientes do supermercado. Eso obriga aos peóns a baixar á calzada arriscando a sua integridade, que se multiplica para persoas con mobilidade reducida ou nais e pais con sillas de bebé, que se converten en carne de canón moi a seu pesar, nun punto sobre o que pesan xa dous mortos. Resulta milagroso que en tal contexto non teña habido máis traxedias, pero os milagros non son un seguro permanente.
Este tramo é responsabilidade da Xunta. A conselleira do ramo visitouno en varias ocasións para anunciar, presentar, revisar e inaugurar a beirarrúa convertida nunha senda peonil manifestamente mellorable. (Houbo no lugar unha efémera marquesina tumbada -e nunca reposta- por un camión dos que descargan mercaduría para o devandito establecemento). Agora os usuarios do bus agardan ó raso a baixo cero no duro inverno e a máis de 45 graos ao sol deste verán inclemente. Tan difícil sería resolvelo? Con motivo da Volta Ciclista a España femenina quitáronse e puxéronse unhos pivotes no centro da calzada nun abrir e pechar de ollos, mentras no mesmo lugar non hai nin sinais de prohibición de aparcamento, polo que non actúan contra os infractores nin a Policía Local nin a grúa. E se non bastase, a 30 metros aparcan cada día trailers que interrumpen un sentido da marcha -habendo sitio para facelo ben-, cargados de coches para ao concesionario alí ubicado.
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