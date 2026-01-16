EL PRIMER CAFÉ | Viernes, 16 de enero

Dos millones y medio de euros. Es la recaudación diaria que el Ministerio de Hacienda hace en estos momentos en la provincia de Ourense. Un máximo histórico donde lo cobrado a través de beneficios empresariales y consumo se detrae, pero se dispara el IRPF por las subidas salariales y los datos de empleo. Todo ello en un cotexto donde el Índice de Precios de Consumo para Ourense cerraba el año en el 2,4 medio punto por debajo de la media nacional.

Del apartado judicial, el acusado en un caso de pornografía infantil acepta pagar una multa de 720 euros tas admitir la posesión de más de mil archivos de este tipo de contenido. El juzgado no le ha impuesto ninguna limitación de acercamiento a menores, al no haber condena de prisión.

En otro orden de cosas, las entidades ourensanas Adido y Aspamadis, dedicadas a la inserción laboral y social de personas con discapacidad intelectual, celebraban sus diez años de actividad en Ourense.

De cara a la provincia, el concello de Riós ofrece un piso en alquiler por 200 euros al mes entre las medidas destinadas a fijar población.

En cuanto a la información deportiva, Club Ourense Baloncesto ya viaja a Palencia para su próximo partido.

Respecto al tiempo, la montaña de Ourense permanece bajo un aviso amarillo por nieve al tiempo que Cabeza de Manzaneda registra la mínima de Galicia, con dos grados bajo cero. Las previsiones de lluvia se mantienen altas, y las máximas no superarán los 10 grados.