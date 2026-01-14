Previsión del tiempo en Ourense: la ciudad se prepara para un fin de semana gélido con lluvias y mínimas de casi 0 grados

Ourense afronta un importante descenso de las temperaturas de cara al fin de semana del 17 y 18 de enero, con un ambiente claramente invernal y valores mínimos que se acercarán a los 0 grados. Según las previsiones de Meteogalicia, la ciudad irá notando una bajada progresiva de las temperaturas a lo largo de los próximos días.

Las mínimas se situarán en torno a los 7 grados el jueves, caerán hasta los 3 grados el viernes y seguirán descendiendo durante el fin de semana, con 2 grados previstos para el sábado y apenas 1 grado el domingo. Este escenario podría favorecer la aparición de heladas débiles, especialmente en zonas más expuestas o rurales del entorno de la ciudad.

Lluvias durante toda la semana

A este descenso térmico se sumará un tiempo marcado por las lluvias, que estarán presentes durante toda la semana, lo que contribuirá a aumentar la sensación de frío.

Aviso amarillo por viento y nieve en el este de la provincia

Además, Meteogalicia ha activado un aviso amarillo en la parte este de la provincia de Ourense debido a varios fenómenos meteorológicos. Al menos durante el jueves y el viernes se espera viento y nieve en estas zonas, lo que podría afectar a la circulación por carretera.