El primer café | Viernes, 16 de octubre

Pese al alza de los combustibles, los ourensanos no se apean del coche y aumentan los consumos en estos primeros ocho meses del año frente al mismo período del año anterior. Los vehículos de combustión siguen reinando en la provincia con más de un 97% de cuota. Según los datos consolidados de 2025, publicados hace solo cuatro días, en la provincia hay 163.628 vehículos diésel y 38.359 vehículos de gasolina.

En el apartado judicial, los tribunales avalan la retirada de dos menores, uno de ellos un bebé de dos días de vida, porque su madre vivía de okupa.

En otro orden de cosas, el Festival de Cine de Ourense superó los 16.000 espectadores y alcanzó por primera vez un pico de 800 asistentes diarios, en un contexto donde competía con el reestreno de "Los Vengadores" o con "La bola negra". Entre las actividades que mejor funcionaron, la organización menciona el ciclo "Agarimo", dedicado a Billy Wilder, y el autocine, que superó las expectativas en su primera proyección.

De cara a la provincia, el Obispado de Ourense presentó el himno, el cartel, el logo y la oración del Año Jubilar de la Vera Cruz, cuya apertura solemne presidirá monseñor Lemos Montanet el sábado 31 de octubre a las 11:00 horas, así como la Carta Pastoral que el obispo entregará a los fieles en dicha apertura.

En cuanto a la información deportiva, el Club Ourense Baloncesto se medirá al Alicante en el Paco Paz. En el balompié, Rubén Alcantarilla, atacante del Peroxa, revive su "hat-trick" en nuestras páginas.

Respecto al tiempo, las nubes seguirán marcando el arranque de la jornada, donde la mínima provincial la marcaba Calvos de Randín, con cuatro grados, y las máximas rondarán los 27.