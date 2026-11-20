Arrancamos la actualidad de hoy contándoles todos los detalles y el análisis del esperado debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, una cita clave a escasos días de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

En la página de sucesos, la alarma por las falsas amenazas de bomba ha llegado también a Ourense. En las últimas horas se han registrado al menos tres avisos en centros de Valdeorras y ha sido necesario desalojar otro centro en Luintra, sumándose así a las más de 80 amenazas que ya se han contabilizado en toda Galicia. Siguiendo en los juzgados, hoy les contamos también todo lo ocurrido en una nueva jornada del juicio por el asesinato en la zona de Os Viños.

Cambiando de tercio, la ciudad se prepara ya para las próximas fiestas y nos deja una de las noticias más entrañables de la jornada: Esperanza Cortiñas, a sus 110 años de edad, será la encargada de hacer el encendido oficial de las luces de Navidad en Ourense. Además, en clave gastronómica, Expourense celebra la inauguración de una nueva edición de Xantar.

En la página deportiva, el baloncesto acapara los focos. Les ofrecemos todos los detalles y el mejor análisis del choque que midió al COB contra el Palmer.

Y respecto al tiempo que nos espera hoy en Ourense, toca sacar el paraguas. La provincia se prepara para la entrada de otro frente muy activo que dejará abundantes precipitaciones y que mantiene...