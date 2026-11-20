Ayer fue un día difícil para este cronista. Todos los candidatos decidieron que había llegado la hora de hablar de economía, asignatura que repetí en incontables ocasiones durante la carrera, que cuando Dios creó los cerebros de la humanidad, se olvidó de ponerle pilas a mi calculadora. Con todo y con esfuerzo, al cabo de los años he comprendido que en política económica es tan importante la moral -léase “Teoría de los sentimientos morales”, de Adam Smith- como la habilidad para manejar ecuaciones. Supongo que eso me sitúa por encima de la media de competencias de los candidatos electorales.

Y es que al final, como gusta decir a los viejos liberales, el mejor experto en economía es el ama de casa, o el amo de casa, que no quiero que me acusen de micromachismo, que ya no se puede decir nada. Uno va a hacer la compra hoy y le salen las citas de Hayek por los poros de la piel, además del hígado por el bolsillo de la cartera.

Sánchez se sacó ayer otro bono de la entrepierna. Lo han llamado “Bono Deporte” porque llamarlo “Bono Electoral” era demasiado evidente. Anunció una paguita de 200 euros para todos los chavales de 18 a 25 años que hagan deporte. Y, como el presidente ya va con todo fuera, presentó la iniciativa con un vídeo, ataviado como jugador de baloncesto, con un balón en la mano, y con un lema que deja muy poco a la imaginación de la Junta Electoral: “Este 29 de noviembre, ¡todo el mundo votando!”. La confianza de Sánchez en que los votantes españoles son tontos es histórica. El 29-N veremos si tiene razón.

El Bono Deporte no está en el programa del PSOE, es más bien una medida desesperada porque hace tiempo que en Ferraz son incapaces de captar el voto joven. Y eso que antes que el Bono Deporte, Sánchez destinó un dineral público a intentar comprar el alma de los zagales mediante el Verano Joven (120 millones para viajes de ocio, nacionales e internacionales, con hasta un 90% de descuento) o con el polémico Bono Cultural, un regalo de 400 euros para los de 18, que se empleó tanto para videojuegos como para pagar reservados en discotecas, o entradas que incluían copas; lo admitió el Ministerio de Cultura, recordando que eso no está contemplado en el Bono Cultural, pero en España, siempre, hecha la ley, hecha la trampa.

Mucho se habló ayer del videojuego de Vox. Los de Abascal lanzaron un juego descargable en móviles, con el que puedes conocer las principales medidas del programa electoral de Vox de forma divertida e intuitiva: como ejemplo, ayer estuve enganchado un buen rato a tumbar narcolanchas llegando a las costas andaluzas, o a apilar el mayor número posible de plantas en el microjuego dedicado a construir más viviendas en Málaga.

El lanzamiento coincide con el estreno mundial del famoso videojuego GTA VI. Coñas aparte, el videojuego incorpora textos sencillos con las principales medidas de Vox sobre asuntos como la prioridad nacional, las bajadas de impuestos, o la reforma de la Ley del Suelo.

Confesiones de un pobre hombre sobre otro pobre hombre. Puigdemont dio ayer un golpe en la mesa de la campaña electoral en El Mundo: “Aproveché la ambición desmedida de Sánchez para derrotar a España”. El cobardón que huyó en un maletero dejando a sus golpistas tirados, habla ahora desde Villa Mejillón, chuleándose, presumiendo del valeroso modo en que logró llevar “al límite” a España, presionando al narciso de La Moncloa.

La historia queda bonita para la autobiografía laudatoria del único catalán que nació con una fregona en la cabeza, pero lo cierto es que obtener ventajas de Sánchez forzándole a traicionar los intereses de los españoles no tiene el menor mérito cuando la alternativa era que el líder socialista pierda el poder.

Dicho de otro modo: menos lobos, Caperucita, no tuviste que presionar nada, Sánchez te dio todo desde el primer minuto, porque la única cosa que en esta vida le importaba y le importa es el poder; por extraño que parezca, no es opinión mía, sino que la valoración procede de otros líderes de Ferraz.

La economía. Los altavoces mediáticos de La Moncloa se han pasado toda la era sanchista repitiendo como un mantra que la economía va como un pepino, al menos en lo macro, como si lo micro y lo que uno pueda sentir en el bolsillo, solo fuera eso, un sentimiento. Sin embargo, es una mentira casi tan abultada como la del paro, cuyas cifras, desde las operaciones de maquillaje de Yolanda Díaz y sus siete enanitos fijos discontinuos, no sirven de casi nada para conocer la situación real de España.

La realidad: España lidera el Índice de Miseria en Europa, un indicador que combina las tasas de desempleo e inflación. Introducidos en el tubo de ensayo los últimos datos de Eurostat, nuestro país se sitúa a la cabeza del dolor de bolsillo, con un índice de miseria un 50% más elevado que la media de toda la UE. Un drama.

No hace falta ser Adam Smith para comprender que este indicador no es absoluto, exhaustivo, ni definitivo. Hay muchas otras variables que no tiene en cuenta, como la vivienda o los salarios. Pero es un índice sencillo que sirve con cierta precisión para medir la salud de las economías familiares y los padecimientos que soportamos a lo largo del tiempo.

Lo ha publicado esta semana un informe del Instituto Juan de Mariana que no hará nada feliz a Pedro Sánchez.

Mientras escribo estas líneas, Feijóo y Sánchez están encerrados en sus respectivos búnkeres preparando el primer cara a cara electoral. Eso explica por qué ambos han reducido su presencia en las campañas del miércoles y jueves, si bien Sánchez tuvo la astucia de suplir esa ausencia con vídeos e iniciativas preparadas anteriormente.

Por interesante que resulte el show, teniendo en cuenta la actual gráfica de previsión de votos, no sé si tiene sentido un debate a dos. Ni Feijóo tiene posibilidad de gobernar sin el Vox más votado de su historia, ni Sánchez podrá hacerlo sin la suma de todas las izquierdas, nacionalistas, Bildus, y demás partes de su Frankenstein. Por tanto, las medidas sometidas a debate entre ellos tienen interés relativo si no están en la ecuación los demás. Aun así, lo veremos con palomitas.