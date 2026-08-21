El primer café | Viernes, 21 de agosto

Tras los más de 42 grados registrados el martes, los termómetros por fin han dado una tregua. Sin embargo, año tras año las temperaturas extremas se prolongan durante más tiempo. El Centro Nacional de Supercomputación prevé que en 2050 los efectos de las olas de calor alcancen los 60 días.

En el apartado judicial, la Audiencia Nacional condena a una organización criminal con varias células. Una de ellas operaba desde una nave del polígono de San Cibrao das Viñas.

Por otra parte, las faltas de respeto a los agentes policiales, multas por consumo de drogas en la calle y llevar armas centran el grueso de sanciones por la Ley de Seguridad Ciudadana. En diez años, se han impuesto más de 15.300 sanciones.

Mientras, solo en el 16% de los hogares residen jóvenes de menos de 16 años. Sin embargo, los hijos se van de casa cada vez más tarde.

En las páginas de provincia, la comarca de O Ribeiro recupera espacios y especies tras los incendios del año pasado. Y en deportes, hablamos con el ciclista Carlos Canal antes de afrontar su quinta Vuelta a España.