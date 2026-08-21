Los deportes del verano

Hay un montón de aficionados a eso que llaman “turismo activo”; un punto intermedio entre descansar un poco y estar al borde de la muerte, pero sin descansar del todo y sin descansar en paz a la manera en que lo interpreta desde hace siglos la tradición cristiana. Personalmente, me siento más cómodo en la categoría de “turismo inactivo”, pero, como Académico del Ocio y Veraneo que soy, me he visto en la obligación de experimentar este mes de agosto con algunos deportes que forman parte de la oferta recurrente de turismo activo del 2026. Vivo para contarlo. Creo.

TIRO CON ARCO

Especialidad que se practica a menudo al caer la tarde, después de una comida de larga sobremesa y buenos digestivos. Se necesita: arco, flecha, manzana, y un tonto. Póngase al tonto debajo de la manzana, previamente suspendida en el aire a unos 1,80 metros de altura. Sepárate diez pasos atrás si le tienes algo de cariño al tonto, a tres pasos si no le tienes mucho aprecio, y a medio metro si el tonto te da igual y lo que quieres es que la manzana no caiga al suelo. A continuación, prepárate, y cierra los ojos. Dispara. Merienda. Llama al forense.

KAYAK

Deporte de aventura rural por excelencia. Consiste en vestirse con ropa de agua del Decathlon, ponerse un casco rojo, subirse a una embarcación muy estrecha de color amarillo, y hacerse fotos extraordinarias para Instagram poniendo cara de emociones fuertes. Si aprecias tu vida, saca la foto, y bájate del kayak. No te tires río abajo si no estás muy seguro de lo que haces. Nunca estás muy seguro de lo que haces.

SURF

Deporte precioso y divertidísimo si lo sabes practicar. Si no lo sabes practicar, no lo intentes. Si lo sabes practicar, no necesitas que yo te oriente. Con todo, lo más divertido del surf es el after-surf, término anglosajón para referirse a la ingesta de gintonics mirando al mar.

SENDERISMO

Consiste en ponerse a caminar por el bosque siguiendo la señalización propia de los senderistas. Las señales válidas están en árboles, rocas, muros, y postes de madera. Desconfía de las señales en latas de cerveza, cartulinas, y cualquier tipo de grandes electrodomésticos. Por lo general, para interpretar correctamente estas señales, actúa siempre al revés de lo que te dicte tu sentido común al verlas. Dos líneas paralelas (una de ellas pintada) significan que tal vez vayas en la buena dirección. Dos líneas paralelas con una ele invertida debajo significan que te vas a perder en el siguiente cruce. Dos líneas paralelas que cambian de dirección significan que es mejor que tengas cobertura en el móvil y comida suficiente en la mochila. Un aspa significa empate, por lo que deberás comprobar las otras 14 casillas.

GOLF

Deporte trampa en el que caen la mayoría de los cincuentones que creen que no están preparados para ningún otro deporte más exigente. El desengaño llega cuando, tras cuatro horas jugando, compruebas que, si hubieras dado los pasos en la misma dirección y sin detenerte a golpear cosas con un palo, y suponiendo que comenzaras la actividad en el campo del Balneario de Guitiriz, estarías entrando en la plaza de la Quintana de Santiago de Compostela.

BARRANQUISMO

Único deporte que puede practicarse en dos modalidades: voluntariamente o involuntariamente. Solo he probado la segunda y, francamente, creo que el Comité Técnico Deportivo todavía necesita desarrollar un poco más el Reglamento de juego.

VOLEY PLAYA

Deporte playero por excelencia. Consiste en comprar cervezas, plantar una sombrilla en la playa, y ver a las chicas jugar.

PARAPENTE

Del latín “para” (perder) y “pente” (los dientes). Este deporte no fui capaz de experimentarlo, si bien pasé cinco horas en un campo de lanzamiento de aprendices de mosquito, para poder documentarlo. Lo primero que necesitas para este deporte, además del artefacto volador, es saber algunas oraciones básicas que puedes encontrar en tu libro de rezos de la Primera Comunión. En mi experiencia, todos los participantes sienten unas ganas irrefrenables de darse a la oración en los instantes previos al lanzamiento. Lo segundo que necesitas es valor, algo que no se adquiere en las tiendas especializadas. El parapente es un trozo de tela unido por cuerdas a una especie de arnés en cuyo interior debes meterte; en el argot funerario también se le llama “mortaja”. No obstante, en contra de lo que puedas pensar, hay poquísimos accidentes de parapente al año. Esto se debe a que es algo tan sumamente loco que, al final, casi siempre termina bien.

FÚTBOL

Deporte de masas favorito del verano. Facilísimo de practicar a partir del 15 de agosto, cuando comienza la Liga. Modo de empleo: enciende el televisor.

ESPELEOLOGÍA

Disciplina deportiva cuyo nombre suena a especialidad médica, y no por casualidad. Deporte frío, oscuro e incomprensible. La mayor parte de la gente en verano busca actividades soleadas donde poder broncearse y disfrutar del aire libre. Dime una sola razón para meterte en una cueva si no te persigue los indios apaches. Y si te persiguen, dime una sola razón para no practicar tiro con arco.