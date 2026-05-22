El primer café | Viernes, 22 de mayo

La campaña de desbroces evoluciona de forma lenta e ineficaz. Las empresas afirman encontrarse colapsadas por los avisos de última hora y la falta de mano de obra. Al mismo tiempo, los efectivos de emergencias de Ourense ponen a prueba su capacidad de coordinación ante los incendios en un gran simulacro en el que se trabajó con dos hipotéticos fuegos, uno en Cortegada y otro en Lobios.

Del apartado judicial, además de todos los detalles del paso del presidente de la Audiencia Nacional por Foro La Región, contamos la historia de Manuel, vecino de Ourense que afrontó dos juicios en días consecutivos acusado de sendos delitos graves. Si en su primera cita, el miércoles en la Audiencia, tuvo que enfrentarse a la acusación de haber violado presuntamente a un vecino de Cortegada con discapacidad intelectual, veinticuatro horas después volvía al banquillo por un delito de violencia de género presentado por su exmujer.

En otro orden de cosas, Funergal, la cita bianual de las empresas de servicios funerarios, abría sus puertas para mostrar que hasta en la despedida de seres queridos existen tendencias, optando las familias por funerales más ecológicos y recuerdos donde guardar las cenizas de sus difuntos.

De cara a la provincia, la aldea modelo de Muimenta, en Carballeda de Avia, da un paso más como ejemplo de impulso al rural con la puesta en marcha de un coworking.

En cuanto a la información deportiva, recibimos en nuestras páginas a Kensley Vázquez, jugador del Cacereño con pasado en el Ourense Club de Fútbol, antes de la eliminatoria de ascenso en O Couto frente a Unión Deportiva Ourense.

Respecto al tiempo, Meteogalicia recomienda precauciones ante fuertes episodios de calor que podrían alcanzar los 35 grados, además de posibles tormentas. Calvos de Randín marcaba la mínima gallega con 5,3 grados, y las máximas superarán los 30 en muchos puntos de la provincia.