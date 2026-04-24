El primer café | Viernes, 24 de abril

Ingresa en prisión el profesor ourensano condenado a 13 años y medio de cárcel por violar a una alumna menor de edad. Martiño Ramos Soto fue extraditado la tarde del miércoles, en un avión que llegó esta mañana al aeropuerto de Barajas (Madrid). El propio Martiño aceptó voluntariamente la extradición después de llevar cinco meses en una cárcel cubana. Tras pasar a disposición judicial en Plaza Castilla, la jueza ordenó su ingreso en prisión.

Del apartado turístico, La provincia registró uno de sus mejores inicios de año en el ámbito turístico en toda su historia. Con 67.336 visitantes se trata del tercer mejor primer trimestre desde que hay registros, solo superado por el 2024, con 69.080 visitante y el 2018 donde el número de turistas alcanzó los 70.123.

En otro orden de cosas, contaremos la historia de Lola Varela, empleada número 66 de Inditex, con una trayectoria de casi 46 años. Se considera “una licenciada en moda”. Empezó a trabajar en la empresa con 17 años, en la tienda de Cardenal Quiroga. Allí descargó camiones junto a Amancio Ortega, codo con codo.

De cara a la provincia, Turismo de Galicia refuerza el potencial turístico de la Ribeira Sacra con mejoras en el monasterio de Santa Cristina, en Parada de Sil, por valor de más de 200.000 euros.

En cuanto a la información deportiva, Luis Rivas, integrante del Ourense Club de Fútbol, analiza en nuestras páginas el tramo final de temporada. Además, la atleta Valeria Batire ha recibido una beca de la Fundación Spain Snow para seguir creciendo en la disciplina de canicrós.

Respecto al tiempo, Meteogalicia eleva al 55% las previsiones de lluvia para la jornada de este viernes, después de que Ourense rozase de nuevo los 30 grados en la jornada de ayer. Calvos de Randín marcaba la mínima gallega, con 1,6 grados, y se esperan máximas en torno a los 26.