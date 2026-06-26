El primer café | Viernes, 26 de junio

Buenos días. Horas críticas para Venezuela. Tras el terremoto que ha sacudido el país, los esfuerzos se centran en localizar supervivientes. Mientras España confirma el envío de 54 militares de la UME, la comunidad venezolana en Ourense trata de localizar a sus familiares en un contexto de saturación de las comunicaciones, mientras empiezan a organizarse para intentar mandar ayuda.

Del ámbito judicial, el informático del concello de Xinzo se enfrenta a una petición de diez años de cárcel tras encontrarse un alijo de cocaína y armas en su casa. El acusado tiene aún pendiente otro juicio por planear el asalto a un constructor de Lobios.

En otro orden de cosas, Un grupo de viajeros de un tren AVLO quedaron bloqueados a la altura de Taboadela durante tres horas en la madrugada del miércoles al jueves, y protagonizaron un rescate que se extendió hasta las 4 de la mañana.

De cara a la provincia, el Concello e Viana aprueba en pleno solicitar la declaración de emergencia para el Concello tras las riadas de la semana pasada

En cuanto a la información deportiva, encontrarán un repaso en profundidad a todo lo que se trató en las asambleas de Arenteiro y Unión Deportiva Ourense. Del baloncesto, analizamos el Clinic Ourense Basket data Summit.