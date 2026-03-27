El primer café | Viernes, 27 de marzo

El turismo ourensano espera una mejoría esta Semana Santa respecto al 2025, impulsada por el buen tiempo. La Ribeira Sacar cuenta ya con más de 8.500 reservas diarias en los días centrales, mientras que en la ciudad, los hoteles esperan el lleno en los días centrales, bajando hasta el 80% durante el resto de la semana. También los balnearios prevén un alto nivel de estancias.

Del apartado judicial, un caso con 13 imputados por el robo de 80 móviles vivía su sexto aplazamiento desde el año 2014, cuando ocurrió la sustracción. La nueva fecha fijada es el uno de julio, y uno de los imputados en el caso ya ha fallecido.

En otro orden de cosas, la Xunta insta a propietarios de locales vacíos a participar en la Oferta Pública de Adquisición que está abierta hasta el uno de mayo. La administración ha destinado dos millones de euros para llevar al mercado de alquiler público una serie de nuevas casas, cuando el registro de demandantes en Ourense supera el millar de personas.

De cara a la provincia, Vilariño de Conso acoge la primera lección a pie de campo de la escuela de pastoreo de la Xunta.

En cuanto a la información deportiva, encontrarán un perfil del Zamora, próximo rival del COB que pasará por el Paco Paz.

Respecto al tiempo, el viento volverá a dejar fuertes rachas en la ciudad en una jornada con grandes oscilaciones térmicas. Baltar marcaba la mínima gallega con 3,5 grados bajo cero, y las máximas rondarán los 21 grados.