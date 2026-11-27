La gasolina alivia el bolsillo de los ourensanos, marcando algunas gasolineras el precio más bajo desde que estalló la pandemia, con el litro por debajo del euro veinte —casi ochenta céntimos menos que hace solo dos meses—.

En el apartado social, se constituye la primera asociación de cubanos en Ourense, una gran demanda de la comunidad, que ya es la segunda nacionalidad extranjera que más crece en la provincia.

En otro orden de cosas, la Diputación invertirá cerca de 900.000 euros en la construcción de un parque disuasorio en Mariñamansa, que contará con 391 plazas.

De cara a la provincia, Carballiño se convierte en plató de cine con el inicio este fin de semana de Xociviga.

En cuanto a la información deportiva, Borja Fernández, entrenador ourensano del Lugo y con pasado en la Unión Deportiva Ourense, pasa por nuestras páginas.

Respecto al tiempo, Meteogalicia eleva la estabilidad atmosférica, pero mantiene bajas las temperaturas. Xares, en A Veiga, registraba la mínima gallega con dos grados bajo cero, y se esperan máximas de 16.