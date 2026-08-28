El primer café | Viernes, 28 de agosto

El regreso de las precipitaciones a Bouza, en Viana do Bolo, ha desatado nuevamente la preocupación entre los vecinos, que ven cómo sus propiedades vuelven a sufrir las consecuencias de los arrastres de agua y tierra procedentes del monte.

En el ámbito de la seguridad ciudadana, las cámaras de acceso a la Zona de Bajas Emisiones no tienen capacidad para operar todas simultáneamente. El Concello rota este software por distintos puntos de la ciudad para dar la sensación de que el sistema está controlando todos los accesos.

Por otro lado, Ourense es la provincia gallega que mejor resiste el enfriamiento del mercado de la vivienda. Durante el primer semestre de 2026 se inscribieron en los registros de la propiedad 1.442 compraventas, nueve más que entre enero y junio del año pasado. El incremento fue del 0,6%, frente al descenso del 6,1% registrado en el conjunto de Galicia.

En cuanto a la actualidad provincial, Verín avanza en la transformación del casco viejo con la adquisición de los terrenos del entorno de la Iglesia de Santa María la Mayor.

Respecto a la información deportiva, analizaremos a la Ponferradina, primer rival de la Unión Deportiva Ourense. Además, Alejandro García rozó el podio en el Mundial de BTT, finalizando en cuarta posición.