El primer café | Viernes, 3 de julio

Arrancamos con cifras espectaculares. El verano deja en Ourense un récord histórico en materia de empleo: la provincia baja, por segunda vez en su historia, de la barrera de los 13.000 parados y suma casi 2.000 nuevos afiliados en tan solo un mes, marcando así el máximo de cotizantes de los últimos 18 años.

Además, la conmoción marca la jornada en O Carballiño. Una mujer de 39 años ha sido detenida tras confesar haber asfixiado hasta la muerte a su madre, de 82. Fue descubierta en plena calle y con los brazos ensangrentados por un policía local de Ourense fuera de servicio.

Por otra parte, los problemas ferroviarios vuelven a ser noticia. Una nueva avería dejó cortada durante media jornada la línea de AVE Madrid-Galicia entre A Gudiña y Sanabria, provocando grandes retrasos y obligando a los pasajeros a realizar transbordos.

En las páginas de provincia, destacamos que la reina emérita visitará Valdeorras la próxima semana para participar en los trabajos de restauración ambiental de un monte quemado.

En deportes, hoy analizamos al detalle todo lo que nos dejó el Mundial, con la crónica, la opinión y las declaraciones de los protagonistas del choque entre España y Austria. En clave local, el Ontime de fútbol sala se mueve en el mercado y anuncia a Cata como su único fichaje para la presente temporada.

Y mucha precaución, porque arranca un nuevo episodio de altas temperaturas en Ourense. Hoy comienzan a dispararse los termómetros hasta alcanzar los 37 grados. Pero esto es solo el principio: de cara al fin de semana superaremos la barrera de los 40 grados, lo que ha obligado a activar la alerta roja por calor intenso en buena parte de Galicia.