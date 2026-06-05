El primer café | Viernes, 5 de junio

La provincia de Ourense cuenta actualmente con suelo residencial suficiente para desarrollar 44.000 viviendas, de las cuales hasta 12,8 kilómetros cuadrados son edificables. La mayor parte de esta superficie se encuentra concentrada en la ciudad.

Mientras tanto, la deuda media por impagos de alquileres asciende en la provincia a 4.000 euros, según los últimos datos ofrecidos por el Observatorio del Alquiler.

En el apartado judicial, acusan a una persona por el hurto de un teléfono móvil con el que presuntamente realizó varios envíos de Bizum por un valor total de unos 2.500 euros. El acusado lo niega todo y apunta que fue el propio denunciante el que realizó los movimientos bancarios para pagar sustancias estupefacientes.

Por otra parte, la PAU llega a su fin, pero la polémica continúa. El presidente de la CIUG defiende la gestión de las pruebas e insiste en que no se repetirá el examen de Dibujo Técnico. Además, ha reconocido públicamente que la elaboración de cada prueba solo es revisada por el propio autor de la misma.

En las páginas de Provincia, los jóvenes emprendedores del rural limiano coinciden en que, más que ayudas económicas, lo que realmente necesitan es apoyo institucional para superar los complejos trámites burocráticos previos.

Y en deportes, el Rally de Ourense empieza a calentar motores. La emblemática prueba automovilística arranca el próximo jueves y sus principales novedades de esta edición estarán centradas en los sistemas de seguridad.