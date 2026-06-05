¡Que nadie copie!

Un cachondeo. Eso ha sido la PAU este año en Galicia. Y no para bien precisamente. La CIUG, encargada de la realización de las pruebas, diseñó un “súper protocolo anti-copiones”. Inhibidores de frecuencia, detectores electrónicos y más autoridad para los vigilantes que podían revisar las gafas, los bolígrafos o las calculadoras. Sin embargo, mientras pensaban en todo esto, algunos de los responsables de la elaboración de los exámenes no se preocupó ni de cumplir con los criterios que ellos mismos pautaron.

Es cierto que todos tenemos errores y nos equivocamos, pero aquí están jugando con algo que se decide por milésimas

En Historia de España lo que entraba en la pregunta dos debería ir en las tres. En Historia del Arte, en vez de darles una obra de cada siglo, las dos acabaron siendo del mismo. Por no hablar de Dibujo Técnico, que eso no hay por dónde cogerlo… Es cierto que todos tenemos errores y nos equivocamos, pero aquí están jugando con algo que se decide por milésimas. Entrar o no a la carrera soñada, en la Universidad esperada.

Y volvemos a lo de cada año. Estos niños, que llevan meses preparándose para estos tres días, tendrán que competir con otros que realizan la PAU en otras comunidades. Este año no solo han tenido exámenes más fáciles, también mejor hechos. Pero ojo, que también tenemos desigualdad dentro de Galicia. A los de A Coruña los avisaron de la media hora más, para el examen de Dibujo Técnico, a las 18,30, a los de Ourense a las 19,00 horas. Mi apoyo para aquellos que se dieron por vencidos y entregaron el examen a las 18,56 horas, o los que apuraron porque pensaban que no tendrían tiempo…

¿La solución? “Corregiremos con criterios extraordinarios”. Ya. ¿Y toda la frustración que han ido acumulando, repercutiendo también en el resto de exámenes? Las pruebas están manchadas y las consecuencias afectarán a los menos culpables, pero alguno será capaz de tratarlos como criminales por llevar una chuleta (aunque sea hacer trampas).

Pasará el tiempo y esto quedará en una simple anécdota, pero dentro de unos años cuando necesitemos arquitectos o ingenieros en Galicia (son las carreras para las que más puntúa la materia de Dibujo), nos llevaremos las manos a la cabeza. Si no cuidamos nuestro talento desde el principio. Si no respaldamos y mimamos a los estudiantes para que quieran (y puedan) quedarse aquí, habremos sido unos necios.