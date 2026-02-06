El primer café | Viernes, 6 de febrero

La demarcanción hidrográfica en la que se encuentra Ourense ha recogido en los últimos diez días 270 litros de agua por metro cuadrado, el doble de lo habitual en un mes de enero. Los embalses ganan un 22% de capacidad en los últimos diez días, mientras que los incidentes relacionados con las crecidas contiúan por toda la provincia.

Respecto al tiempo, la provincia permanece bajo aviso amarillo por viento y lluvia, que será nieve en la montaña ourensana. Carballeda de Valdeorras registraba las rachas más potentes de Galicia, superando los 130 kilómetros por hora, y Xares, en A Veiga, marcó la mínima gallega con 0,3 grados bajo cero. No se esperan hoy máximas superiores a los 12.

Del apartado judicial, el seprona investiga el asesinato de un perro en Baronzás, calificado de “A sangre fría”.

En otro orden de cosas, un total de 15 constructoras competirán por levantar la ampliación del Polígono de San Cibrao, prespuestada en 10 millones de euros, y con un plazo de ejecución de 18 meses.

De cara a la provincia, Xinzo de Limia aprueba unos presupuestos de nueve millones de euros, el 90% de los cuales se destinará a personal, bienes y servicios.

En cuanto a la información deportiva, siguen los ecos de Diego Regueira, presidente de Club Ourense Baloncesto, tras su paso por Telemiño, analizando la situación del club tras la ajustada derrota en Fuenlabrada. Además, Brais, goleador de A Peroxa, pasa también por la sección.