El primer café | Viernes, 7 de agosto

La provincia mantiene su inercia positiva; sigue ganando habitantes y ya supera, por primera vez en ocho años, el umbral de los 307.000 habitantes. El bum migrante se acelera todavía más: ya son casi 55.000 los nacidos fuera —4.000 más en el último año—, lo que supone el 18% de la población.

En el ámbito judicial, el TSXG paraliza un parque eólico en el Macizo Central ourensano, a las puertas de O Invernadoiro. En otro orden de cosas, el Concello intenta minimizar el impacto de la anulación de la concesión del autobús, pero admite que revisará las correcciones exigidas en la mesa de contratación. Fuentes jurídicas adelantan que lo más probable es que tenga que resetearse el concurso; el coste de mantener la concesión en precario y sin presupuestos genera ya 14,5 millones en sobrecostes impagados. Por su parte, la oposición carga contra la “cacicada” de la adjudicación a Gavilanes.

De cara a la política provincial, el alcalde de Viana, el socialista Germán García-Ávila, cederá el bastón de mando el 18 de agosto a Graciela Diéguez, del BNG, tras el pacto de la moción de censura. La renuncia ya ha sido formalizada.

En cuanto a la información deportiva, Moncho López, entrenador del Club Ourense Baloncesto, valora en nuestras páginas los primeros días de trabajo voluntario en el Paco Paz. Sobre el balompié, el Arenteiro ha saldado en el último día de plazo la deuda de 70.000 euros que mantenía con sus jugadores.

Respecto al tiempo, las nubes comenzarán a hacer acto de presencia en los cielos ourensanos, según Meteogalicia. Calvos de Randín registraba la mínima gallega, con 5,6 grados, y las máximas rondarán los 34.